معتمد جمال: لدينا غيابات عديدة فى المنتخب الأوليمبي.. ولا نخاف من مواجهة البرازيل

أكد معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأوليمبي أن الجهاز الفني تعمد دعوة منتخبات أوليمبية مستوى أول استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو. وقال جمال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لدينا العديد من الغيابات فى المنتخب الاوليمبي أبرزها فتوح وطاهر ورمضان صبحي ومصطفي محمد وهم يمثلون فريقا فى حد ذاته". وعن مواجهة البرازيل المقبلة: "لا نخاف من هذه المواجهة على الإطلاق وستكون المباراة مفيدة للغاية من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى عناصر الفريق وتصحيح الأخطاء ومنتخب كوريا لا يقل عن السامبا". { تعادل منتخب مصر الأولمبي سلبيا أمام منتخب كوريا الجنوبية فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد السلام استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2021. ولجأ شوقى غريب المدير الفنى لأوليمبي الفراعنة الى الدفع باللاعب أحمد ياسر ريان فى مركز الجناح خلال مجريات الشوط الأول وتبادل لاعبو المنتخبين الهجمات وتهديد الخطوط الخلفية

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