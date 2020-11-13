أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي الأبيض أنهى التعاقد مع 3 لاعبين، فيما يتم التفاوض مع اللاعب الرابع وذلك للانضمام إلى فريق الكرة الأول استعدادا لبداية الموسم القادم .
وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إن اللاعب الأول هو التونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، والثاني لاعب في مركز الوسط "ديفندر" مصري الجنسية.
وأضاف: "اللاعب الثالث الذي تم التعاقد معه يلعب في مركز صانع الألعاب سيكون مفاجأة يلعب خارج مصر وليس معروفا".
وأكمل: "مازال هناك مفاوضات جارية مع مهاجم مصري الجنسية، غير متعجلين بإتمام التعاقد معه، مازال أمامنا وقت".
ويستعد الزمالك لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري، واستكمال مسابقة الكأس حيث يواجه الزمالك نادي مصر في الدور ربع النهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسماعيل يوسف: أتممنا التعاقد مع ثلاثة لاعبين والرابع فى الطريق.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.