الشامي: طاهر محمد طاهر لا يقل فنيا عن محمد صلاح

أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، المنتقل مؤخرًا للنادي الأهلى، لا يقل فنيًا عن محمد صلاح نجم الكرة المضرية ومهاجم ليفربول الانجليزي.

وقال الشامي خلال ظهوره ببرنامج نمبر وان المذاع على قناه النهار" طاهر من اللاعبين المميزين فنيًا ويجيد اللعب في اكثر من مركز، وقادر علي النجاح مع النادي الأهلى".

وتابع "طاهر يمتلك عقلية جيدة ويستحق الاحتراف في أكبر الأندية الاوروبية، لكن نظام تفكيره يجب أن يتغير".

يذكر أن النادي الأهلي أعلن التعاقد مؤخرًا مع طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب لمدة خمس سنوات مقابل 20 مليون جنيه.

