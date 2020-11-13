أحمد عادل يعلن رحيله عن المقاصة.. والجونة وجهته المقبلة

أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، مغادرة الفريق الفيومي، وتوصله لاتفاق للرحيل وإنهاء علاقته بالنادي.

وقال عبد المنعم في تصريحاته لقناة النهار : "سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد".

وواصل: "لم أحصل على أقساط عقدي منذ شهر فبراير الماضي، ورغم ذلك رفضت فسخ عقدي وواصلت التدريبات، عشت مشاكل وأزمات بسبب معاملة المدير المالي، وتنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي المالية ومبلغ تخطى مليون جنيه".

واستكمل: "اقترابت من الرحيل للجونة في الموسم الجديد، والصفقة في الرتوش الأخيرة وهناك اتصالات شبه جادة في المرحلة القادمة".

ورحب حارس الأهلي الأسبق بالعودة مجددا للفريق الأحمر حال طلبه للعودة، مؤكدًا أنه يرفض الزج باسم الزمالك في التفاوض معه.