كارثة في برشلونة.. نيمار يطالب البلوجرانا بمبلغ خيالي

كشفت تقارير صحفية، عن كارثة مالية جديدة تضرب فريق برشلونة الإسباني، في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي مؤخرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب العالم أجمع خلال الشهور الماضية.

وأكدت شبكة "SER" الإسبانية: أن البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، قدم إستئناف على حكم دفعه 7 مليون لبرشلونة".

وغادر نيمار برشلونة في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصفقة هي الأغلى بالتاريخ، والتي بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وأفادت: "نيمار الآن يُطالب بأن يدفع له النادي مكافأة التوقيع 44 مليون، وذلك بالإضافة، للحصول على فوائد وقد يصل المبلغ إلى 60 مليون يورو!".

وسبق لنيمار أن رفع قضية ضد برشلونة، يطالب فيها بالحصول على 43 مليون يورو، كمكافأة توقيع عقد جديد قبل رحيله بعام واحد، لكنه خسرها.