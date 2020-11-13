وادي دجلة: الأهلي رفض التخلي عن محمد شريف وصلاح محسن

كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن طلب الجهاز الفني التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي محمد شريف وصلاح محسن، علي سبيل الاعارة ضمن صفقة أحمد رمضان بيكهام.

وقال عبدالواحد خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار، "الاهلي رفض التفريط في الثنائي، وعرض علينا لاعبين آخرين، لكن مراكزهم في دجلة ملئية باللاعبين المميزين".

وأكد محمد عبد الواحد، أن النادي الأهلي سينهي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام خلال الفترة المقبلة، عن طريق دفع المقابل المادي دون دخول أي لاعبين في الصفقة.

وقال "الاهلي رفض الاستغناء عن محمد شريف وصلاح محسن، وهو ما تسبب في تأجيل الصفقة في الوقت الحالي".

وتابع: "الأهلي سيقوم برفع المقابل المادي للحصول علي بيكهام، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين ماجد سامي رئيس دجلة، ونظيره بالاهلي محمود الخطيب".