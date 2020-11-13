تصفيات أمم أفريقيا.. أسود المغرب تستدرج أفريقيا الوسطى لخطف صدارة المجموعة الخامسة

ويسعى منتخب المغرب بقيادة نجمه حكيم زياش لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف صدارة المجموعة الخامسة.
وتضم قائمة منتخب أسود الأطلس أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك، بينما تم استبعاد بدر بانون صفقة النادي الأهلي الجديدة.
في المقابل يطمح منتخب أفريقيا الوسطى في تحقيق إيجابية أمام المغرب، من أجل الحظوظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.
ويتصدر منتخب موريتانيا جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط ويحل منتخب المغرب ثانيا بـ 4 نقاط وأفريقيا الوسطى ثالثا بـ 3 نقاط، وبورندي رابعا بنقطة وحيدة.
ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وأفريقيا الوسطى بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
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