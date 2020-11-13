اعرف مجموعات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة 2020، وذلك بعد تأهل منتخبات اسكوتلندا و مقدونيا الشمالية وسلوفاكيا والمجر بفوزهم بالملحق المؤهل للمنافسة. تأهل المنتخب المجري جاء على حساب نظيره الإيسلندي، وعبر منتخب سلوفاكيا عقبة إيرلندا الشمالية، وفاز المنتخب الإسكتلندي على نظيره الصربي، فيما أقصت مقدونيا الشمالية، جورجيا من الملحق. ونعرض تباعا مجموعات البطولة بعد اكتمال عقد المتأهلين المجموعة الأولى : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا المجموعة الثانية : الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا المجموعة الثالثة : هولندا - أوكرانيا - النمسا - مقدونيا الشمالية المجموعة الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - إسكتلندا - التشيك المجموعة الخامسة : إسبانيا - السويد - بولندا - سلوفاكيا المجموعة السادسة : المجر - البرتغال - فرنسا - ألمانيا

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