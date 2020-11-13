عقوبات قاسية فى انتظار الحكم المساعد بعد تعديه على مدرب السودان فى مباراة غانا

ينتظر الحكم المساعد الذى شارك فى إدارة مباراة منتخب السودان وغانا بتصفيات امم افريقيا عقوبات قاسية من قبل لجنة الحكام فى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بعد تعديه على المدرب هوبيو فيلود.

يأتي ذلك عقب مطالبة هولير فيلود مدرب السودان بركلة جزاء، مما جعل الحكم المساعد بالتعدي عليه، ليسقط المدرب أرضًا.

ومن المقرر أن تتلقى لجنة حكام الكاف تقريرا من مراقبي لقاء السودان وغانا والاطلاع على الفيديوهات الخاصة بواقعة تعدى الحكم المساعد على مدرب منتخب السودان تمهيدا لاتخاذ العقوبات اللازمة ضده.

وشهدت مباراة منتخب غانا ونظيره السوداني تعدي حكم اللقاء على المدرب هوبير فيلود على ملعب "كيب كوست".

جاء ذلك في اللقاء الذى أقيم مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون عام 2022.

وخاض منتخب السودان 6 مباريات لإعداد اللاعبين بداية من مباراة إريتريا ومواجهتي تشاد ثم تونس وتوغو وإثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، في الطريق إلى مباراة غانا.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتفوق عليه منتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني بالمواجهات المباشرة، بينما تتصدر غانا المجموعة بـ 6 نقاط.