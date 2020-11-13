النصر السعودي ينافس ريال مدريد على ضم لاعب إنتر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي ينافس نادي ريال مدريد الإسباني على ضم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب موقع " سعودي دوت كوم " السعودي فإن إدارة نادي النصر تستهدف ضم إيريكسن في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار الموقع إلى أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع صفقة قوية لتدعيم الفريق بعد فشل التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز لاعب نادي أتالانتا الإيطالي.

وأكد الموقع أن نادي النصر سيشهد منافسة شرسة من نادي ريال مدريد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب في صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعبه إيسكو لنادي إنتر.

كما أكد الموقع أن أندية بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، مهتمون أيضا بضم إيريكسن من إنتر ميلان.

ولا يشارك إيريكسن بصفة أساسية مع إنتر تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي