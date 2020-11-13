تونس تسعى لمواصلة انتصاراتها أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا.. الليلة

يستضيف منتخب تونس نظيره التنزاني، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على الملعب البلدي بـ رادس، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستحتضنها الكاميرون العام المقبل.

ويسعى منتخب تونسي بقيادة نجميه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي، لمواصلة انتصاراته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى النهائيات.

وخاض منتخب تونس مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام غينيا الإستوائية وليبيا، ونجح في الفوز بهما.

في المقابل يطمح منتخب تنزانيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نسور قرطاج، للإرتقاء إلى وصافة المجموعة العاشرة.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب غينيا الإستوائية ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ليبيا صاحب المركز الثالث وتنزانيا متذيل الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة تونس وتنزانيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

