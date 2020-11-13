ويسعى منتخب تونسي بقيادة نجميه فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي، لمواصلة انتصاراته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى النهائيات.
وخاض منتخب تونس مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية أمام غينيا الإستوائية وليبيا، ونجح في الفوز بهما.
في المقابل يطمح منتخب تنزانيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نسور قرطاج، للإرتقاء إلى وصافة المجموعة العاشرة.
ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 6 نقاط، ويحل منتخب غينيا الإستوائية ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن ليبيا صاحب المركز الثالث وتنزانيا متذيل الترتيب.
ومن المقرر أن تقام مباراة تونس وتنزانيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تسعى لمواصلة انتصاراتها أمام تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.