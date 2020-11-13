تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل تسعى لمواصلة الانتصارات أمام فنزويلا.. الليلة

يستضيف منتخب البرازيل نظيره الفنزويلي، في الثانية والنصف من صباح غد السبت، على ملعب ماني جارينشا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب البرازيل بقيادة نجمه نيمار دا سيلفا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة تربعه على صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وخاض منتخب البرازيل مباراتين في تصفيات مونديال 2022 حتى الآن، نجح خلالهما في سحق بوليفيا 5 - 0، وهزيمة بيرو 2 - 2.

في المقابل يطمح منتخب فنزويلا لتحسين وضعه السيئ للغاية في جدول ترتيب التصفيات بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السيليساو في بقاء الليلة.

ويتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب فنزويلا في المركز التاسع وقبل الأخير بدون نقاط.