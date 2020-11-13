يتحمل مصاريفه.. عبد الستار صبري: رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى المنتخب

أكد عبد الستار صبري مدرب منتخب مصر للشباب، أن رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي، هو من طلب الانضمام إلى منتخب مصر.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات تليفزيونية:" رامز حفظ الله هو من طلب الانضمام إلى منتخب مصر، وبالتالي عليه دفع مصاريف سفره للانضمام إلى المعسكر".

وتابع:" أما في حال اقتناع المنتخب بقدرات اللاعب واستدعائه للمشاركة ، فسيتم إرسال تذاكر السفر على حساب اتحاد الكرة".

يذكر أن خطاب اتحاد الكرة لاستدعاء رامز حفظ الله أثار أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، وتسبب في اختيار اللاعب لتمثيل منتخب المغرب على حساب مصر.