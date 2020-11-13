خالد الغندور يوجه رسالة لـ عدلي القيعي بعد إصابته بفيروس كورونا

وجه خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق رسالة دعم إلى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا. كانت قناة النادي الأهلي أعلنت أمس، الخميس، إصابة عدلي القيعي بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر خالد الغندور صورة لـ عدلي القيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" وكتب:" الف مليون سلامة و ربنا يشفيك يا مهندس عدلي من فيروس كورونا". وتم حجز عدلى القيعى بإحدي المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة للتعافي من الفيروس الخطير. يذكر أن الأيام الماضية ، شهدت تعرض محمد نجل عدلي القيعى بكورونا أيضا وتم استقرار حالته بشكل كبير.

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