الليلة .. منتخب مصر يخوض مرانه الرئيسى لمواجهة توجو غدا

ويلتقى الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري نظيره التوجولى غدا السبت على ملعب استاد القاهرة فى تصفيات امم الكاميرون 2021 على أن يخوض مباراة ثانية أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء القادم على أرضه.
ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني للمنتخب الوطني تشكيلة الفراعنة الكبار خلال المران الرئيسي الليلة التى سوف تخوض مواجهة منتخب توجو غدا.
واشتكي محمد حمدي لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم من ألم الحوض خلال مران الفريق الوطني مساء الخميس.
وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا أكدت صعوبة لحاقه بمباراتي توجو المقرر لها ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وغادر اللاعب محمد حمدى المعسكر التدريبي تمهيدا للخضوع إلى تدريبات علاجية.
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