محاضرة فنية لموسيماني مع لاعبي الأهلي وتدريبات خاصة للمدافعين

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ للحديث عن بعض الجوانب الفنية والخططية.

وعقب المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب.



وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.



وتعرض وليد سليمان لكدمة خفيفة في اليد إلا أنه استكمل المران بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص طبي سريع.



وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبية للمدافعين في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.



وحرص الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية لتعامل المدافعين مع الهجمات، وذلك من خلال وجود كثافة عددية للاعبي الوسط والهجوم.



وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لتحديات المرحلة المقبلة وأبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته ٢٧ نوفمبر الجاري.