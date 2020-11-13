ربيع ياسين عن أزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة: عملنا اللي علينا ونص

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه في أزمة رامى حفظ الله لاعب فريق ميلوال بدورى البطولة الإنجليزية، والذى انضم الى منتخب المغرب في النهاية.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي:" أنا بتابع كل اللاعبين سواء داخل مصر أو في الخارج، والمفترض أنه كان ينضم لمعسكر المنتخب عشان اشوف مستواه واحكم عليه من خلال المشاركة في إحدى المباريات الودية، وبالفعل أرسلنا الخطاب، ولكن اللاعب اختار الانضمام لمنتخب أسود الأطلسى.

وتابع: ربيع ياسين، أنه طلب خضوع رامز حفظ الله لاختبار فنى فى معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أى رد على الخطاب، سواء من النادى أو اللاعب.

وأضاف:" عملنا اللى علينا ونص كمان ، لكن اللاعب اختار في النهاية الانضمام لمنتخب المغرب ".