مباراة ينتظرها الملايين من الجماهير ، قمة بين أعرق فرقتين فى مصر وأفريقيا، وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ دورى الأبطال، التى يلتقى فيها الاهلى والزمالك بالمباراة النهائية..
لذلك رصدت عدسة دوت الخليج آراء الجماهير حول حضور مباراة الاهلى والزمالك القادمة .
قال أحمد خالد انه يؤيد حضور الجماهير للمباراة لاستعادة بهجة مباريات الماضى والتشجيع الاساسى الذى يأتى من المدرجات بالإضافة إلى الإجراءات التأمينية التى دائما ما تتخذها وزارة الداخلية لتأمين المباراة.
وأضاف عمر سيد ان حضور المباريات تتسبب فى سعادة الجمهور اضعاف مشاهدتهم على الشاشات وأضاف ان دور الجمهور يعتمد على الالتزام بالتعليمات وعدم التعصب واثارة الشغب.
وعلق محمد خالد انه يؤيد حضور المباريات ولكن بأعداد قليلة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى التأمين العالى الذى تقوم به الداخلية.
وتعد هذه المباراة هى العاشرة التى يلتقى فيها الاهلى والزمالك على المستوى الافريقى، حيث تقابل الفريقين من قبل فى تسع مباريات منها مباراة فى السوبر الافريقى عام 1994، ويومها فاز الزمالك بهدف نظيف أحرزه أيمن منصور، وثمانية مباريات فى بطولة دورى الأبطال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسائل المصريين لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي أفريقيا وآرائهم حول حضورهم المباراة بالمدرجات.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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