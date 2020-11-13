بدأت بخطاب كارثي وانتهت بضياع موهبة مصرية.. القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة

خسر منتخب مصر للشباب موهبة جديدة، بسبب الخطاب الكارثي الذي استدعى به اتحاد الكرة رامز حفظ الله لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لتمثيل الفراعنة.

ويستعرض " دوت الخليج" القصة الكاملة لأزمة رامز حفظ الله مع اتحاد الكرة:

اتحاد الكرة يستدعى رامز حفظ الله:

استدعى اتحاد الكرة رامز حفظ مطلع شهر أكتوبر الماضي للاختبار لمدة أسبوع، على أن يتحمل اللاعب كافة تكاليف سفره وإقامته.

وجاء نص اتحاد الكرة كالتالي:

من : اتحاد الكرة

تاريخ : 4/10/2020

إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول:

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

نود السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عاما بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

جزيل الشكر

وليد العطار المدير التنفيذي

رامز حفظ الله يرد: