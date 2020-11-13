فحص طبي لـ محمود وحيد في الأهلي

محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خضع للفحص الطبي على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش.

واشتكى وحيد من إصابة خلال مران الفريق الجماعي، وفضل خالد محمود طبيب الفريق، عدم اكمال اللاعب المران، وخضع لفحص طبي لتشخيص حالته.



وكثف الجهاز الفني للفريق من تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش.



وخاض الفريق أكثر من فقرة تدريبية لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، خاصة فيما يتعلق بالضغط وبناء الهجمات، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، والمجموعة الثانية تحت قيادة كيفين جونسون المدرب العام.



وحرص موسيماني على عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون، والحديث مع اللاعبين قبل وأثناء المران لتصويب الأخطاء، ومطالبتهم بتنفيذ بعض التعليمات الخاصة بالتحرك في الملعب ودقة تمرير الكرة.