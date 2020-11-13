إصابة وسام بن يدر مهاجم منتخب فرنسا بفيروس كورونا

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه بأنه تلقى نتيجة المسحة التي خضع لها بن يدر، والتي جاءت إيجابية، ليتم إسقاطه من قائمة المنتخب.
وأشار الاتحاد الفرنسي إلى أن بن يدر لم يتدرب مع المنتخب منذ ظهر أمس الخميس، ويخضع في الوقت الحالي للرعاية الطبية اللازمة.
ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة منتخب البرتغال غدًا السبت، والمنتخب السويدي يوم الثلاثاء المقبل، في دوري الأمم الأوروبية.
ولعب بن يدر للمنتخب الفرنسي 11 مباراة، واستطاع تسجيل هدفين للديوك.
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