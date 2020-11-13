لرفع اللياقة البدنية.. فقرة خاصة لزيزو وشيكابالا على هامش مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خاصة للثنائي محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود عبدالعزيز "زيزو"، وذلك على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة . وأدى الثنائي شيكابالا وزيزو تدريبات بجيمانيزيوم النادي، وفقا لتعليمات الجهاز الفني ، لرفع معدل اللياقة البدنية لديهم، وتجهيزيهما بأفضل شكل للفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للمباريات القادمة سواء ببطولة كأس مصر أمام نادي مصر فى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ من نفس الشهر .



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