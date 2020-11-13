سون مين نجم توتنهام يفوز بجائزة أفضل لاعب بـ البريميرليج في أكتوبر

فاز الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب نادي توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.
سون هيونج مين تفوق على كل هاري كين زميله في توتنهام وشي أدامز مهاجم ساوثهمبتون، والبرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلس، ووالكر لاعب مانشستر سيتي، وكوادي مدافع ولفرهامبتون، وجاك جيراليش لاعب جاك جيراليش، وفورناليس لاعب وست هام يونايتد.
ولم يتواجد محمد صلاح في قائمة الترشيحات لجائزة أفضل لاعب، رغم تسجيله 4 أهداف مع ليفربول في الشهر المنقضي.
ويحتل سون هيونج مين صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف رفقة محمد صلاح وجايمي فاردي وكالفرت لوين.
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