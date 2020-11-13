استعدادا لكأس مصر ونهائي دوري الأبطال.. حصة بدنية وتأهيلية للاعبي الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة بدنية وتأهيلية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وجاءت الفقرة الأولى بالجري لمدة دقائق قليلة حول الملعب، أعقبها إطالات وقفز حواجز قصيرة، بجانب تدريبات مرونة .

وخلال الفقرة الثانية أدى اللاعبون بعض التدريبات بالكرة لمدة ١٥ دقيقة .

ويستعد الزمالك للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٧ نوفمبر الجاري.

ويواجه الزمالك فى الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري نادي مصر بدور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

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