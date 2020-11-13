محمد صلاح ينافس جيرارد في استفتاء أفضل هاتريك في تاريخ ليفربول

طرح نادي ليفربول الإنجليزي استفتاءً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بشأن صاحب أفضل هاتريك في تاريخ الريدز. ونشر حساب ليفربول الرسمي صورتي محمد صلاح نجم الفريق الحالي وستيفين جيرارد أسطورة الريدز، وكتب:" من هو صاحب أفضل هاتريك في التاريخ؟". ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسون لاعب توتنهام. ويتواجد فريق ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الإنجليزي " بريميرليج" هذا الموسم برصيد 17 نقطة. يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا " الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي" متوقفة حاليا، بسبب أسبوع الفيفا.

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