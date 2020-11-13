متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة محمد حناشي الرئيس الأسطوري لـ شبيبة القبائل الجزائري

توفي محمد حناشي رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " المحور" الجزائرية، أن محند حناشي توفي صباح اليوم الجمعة، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا.

ووصفت الصحيفة الجزائرية محند حناشي بـ "الرئيس الأسطوري"، بسبب إنجازاته التاريخية مع نادي شبيبة القبائل.

يذكر أن محمد حناشي لعب في صفوف شبيبة القبائل الجزائري في الفترة من عام 1969 حتى عام 1983، كما تولي رئاسة النادي الجزائري لأكثر من فترة رئاسية.