عواد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

وكان محمد عواد قد خضع لبرنامج تأهيلي بمران أمس، فيما شارك اليوم بشكل طبيعي. ويسعى محمد عواد للمنافسة بقوة مع زميليه محمد أبو جبل وجنش لحراسة عرين الزمالك فى الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر بدور الثمانية لمسابقة كأس مصر المقرر لها الحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.

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