انتخابات نادي برشلونة تقرب نيمار من العودة إلى الكامب نو

أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، على اهتمام المرشحين في انتخابات نادي برشلونة المقبلة، بالتعاقد مع النجم نيمار البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن عددا من المرشحين لرئاسة نادي برشلونة، تواصلوا مع نيمار دا سيلفا، من أجل استطلاع رأيه بشأن العودة إلى ملعب " كامب" نو مجددا.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار لن يجدد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، رغم تأكيدات الصحف الفرنسية.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار مستعد لفعل أي شيئ من أجل العودة إلى صفوف برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن في حال أراد برشلونة استعادة نيمار، فأنه سيتعين على النادي بيع جريزمان أو عثمان من أجل توفير سيولة مالية لشراء نجم السيلسياو.

كان نيمار قد غادر برشلونة في صيف 2017 متجها إلى باريس سان جيرمان، عن طريق دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 222 مليون يورو.