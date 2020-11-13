وقال "إدريس"، أن القماش حقق إنجازا كبيرا بالتأهل إلى الدورة الأوليمبية فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد فى جميع أنحاء العالم ، مشيرا إلى أن السباح أصيب بوباء كورونا ، وتم شفائه من المرض ، ليعود إلى التدريبات بقوة وإصرار كبيرين ، رفع من خلالها مستوياته الفنية والبدنية والمهارية ، ليعود إلى وضعه الطبيعى كبطل اوليمبى .
أضاف إدريس أن دورة طوكيو هى الدورة الأوليمبية الثانية التى يشارك فيها السباح ، بعد أن شارك من قبل فى الدورة السابقة التى استضافتها مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية صيف 2016 ، ليحقق إنجازا شخصيا له ، كما حقق الاتحاد المصرى للسباحة فى ذات الوقت إنجازا كبير أيضا ، بعد أن نجح فى إدارة الأزمة التى مر بها القماش خلال فترة مرضه ، وبعد شفائه من المرض فى عودته بقوة إلى التدريبات خلال معسكره شبه الدائم بالولايات المتحدة الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ياسر إدريس يهنئ السباح مروان القماش لتأهله إلى دورة طوكيو الأولمبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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