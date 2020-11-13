فوز سانتو بالجائزة جاء بعد أن خاض مع فريقه 4 مباريات في الشهر المنقضي، حقق فيها الفريق 3 انتصارات وتعادل وحيد، كما أحرز لاعبوه 5 أهداف وتلقوا هدفًا وحيدًا، ليفوز بالجائزة عن جدارة واستحقاق.
وتفوق سانتو على كل من رالف هازنهوتل مدرب ساوثهمبتون، وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، و ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، و دين سميث مدرب أستون فيلا.
يذكر أن ولفرهامبتون يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.