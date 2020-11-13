نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي ولفرهامبتون، بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر أكتوبر.

فوز سانتو بالجائزة جاء بعد أن خاض مع فريقه 4 مباريات في الشهر المنقضي، حقق فيها الفريق 3 انتصارات وتعادل وحيد، كما أحرز لاعبوه 5 أهداف وتلقوا هدفًا وحيدًا، ليفوز بالجائزة عن جدارة واستحقاق.

وتفوق سانتو على كل من رالف هازنهوتل مدرب ساوثهمبتون، وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، و ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، و دين سميث مدرب أستون فيلا.

يذكر أن ولفرهامبتون يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.