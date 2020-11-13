صفقة الزمالك المحتملة.. تعرف على أرقام أمير عادل "رونالدينيو" الدنمارك

أثار إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيرة عشاق القلعة البيضاء، بعد إعلان عن تعاقد الزمالك مع محترف مصرف، خلال الصيف الحالي، سيكون مفاجأة للجميع.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات تلفزيونية: "هناك صانع ألعاب مصري محترف بالخارج سيكون مفاجأة، لاعب جيد جدًا وغير معروف وهو لاعب كبير وكان مفاجأة بالنسبة لي وأمير مرتضى منصور بذل جهدًا كبيرًا في هذه الصفقة".

ووفقا لعدد من التقارير في إن اللاعب هو أمير عادل أو " ألكسدر باكويسون كما يطلق عليه في الدوري الدنماركي.

أمير عادل الملقب بـ رونالدينيو الدنمارك، من مواليد شهر مارس 1994، وهو من أب دنماركي وأم مصرية، وهو يحمل الجنسيتين المصري والدنماركية، وسبق له تمثيل الفراعنة.

يلعب أمير عادل في مركز الجناح الأيسر، أي سيكون بديلا للجناح المغربي أشرف بن شرقي، حال اتمام الصفقة.

ويستعرض " دوت الخليج" أرقام أمير عادل خلال آخر موسيمن:

لعب أمير عادل للعديد من الأندية الأوروبية أبرزها آيندهوفن الهولندي موسم 2013 قادما من الدنمارك، وسارسبورج النرويجي الموسم الماضي.

خاض أمير عادل 198 مباراة خلال مسيرته الإحترافية مع الأندية الأوروبية، سجل خلالهما 20 هدفا، وصنع 13 هدفا.