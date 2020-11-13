أخبار الرياضة.. الغندور يوجه رسالة لـ عدلي القيعي.. صلاح ينافس جيرارد.. إصابة مهاجم منتخب فرنسا بكورونا

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه في أزمة رامى حفظ الله لاعب فريق ميلوال بدورى البطولة الإنجليزية، والذى انضم الى منتخب المغرب في النهاية.

طرح نادي ليفربول الإنجليزي استفتاءً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بشأن صاحب أفضل هاتريك في تاريخ الريدز. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن إصابة وسام بن يدر لاعب نادي موناكو، ومنتخب الديوك، بفيروس كورونا المستجد. أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي النصر السعودي ينافس نادي ريال مدريد الإسباني على ضم الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي. أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، على اهتمام المرشحين في انتخابات نادي برشلونة المقبلة، بالتعاقد مع النجم نيمار البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

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