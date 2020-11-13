التونسي فخر الدين بن يوسف يصل الإسماعيلي غدًا للتوقيع رسميًا

ووقع اللاعب على عقود مبدئية عبر الفاكس أول أمس الأربعاء.

ولعب فخر الدين بن يوسف ٦ أشهر للإسماعيلي، حيث انضم للفريق فى يناير الماضي. يصل التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب الإسماعيلي، إلى مصر غدًا تمهيدًا للتوقيع رسميًا للاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

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