أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة كليوباترا ميديا، بمجهودات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أثناء استقباله لإطلاق مبادرة نبذ التعصب من موقع دوت الخليج، قبيل المباراة المهمة والتاريخية التي تجمع قطبي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. جاء ذلك خلال جلسة حوارية، في "دوت الخليج"، بحضور النائب البرلماني محمد أبو العينين، وإلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع دوت الخليج، والإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي ، والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع دوت الخليج، لإطلاق مبادرة لا للتعصب. وأثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات وزير الشباب والرياضة، والتزامه بالقيم الأخلاقية للرياضة وإعلاء روح التسامح والتنافس الشريف في كل الألعاب. وقال أبو العينين إن مبادرة «نبذ التعصب» التي أطلقها وزير الشباب والرياضة، مبادرة هامة وننتظر آثارا جيدة لها على المستوى المحلي والدولي، خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019 والتي أحدثت انطباعا جيدا على المستوى الدولي ونقلت صورة حضارية مشرفة عن مصر ألقت بتبعاتها الإيجابية على كافة المجالات وليس المجال الرياضي فحسب. كما أثنى النائب محمد أبو العينين على مجهودات الدكتور أشرف صبحي على مستوى مراكز الشباب والنزعة التطويرية الهائلة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الشبابية التي تمنح فرصا عظيمة لاكتشاف المواهب وتنميتها. وقال أبو العينين إن سياسة الوزير تجاه الشباب تنبع من الإيمان بدورهم الفعّال في المجتمع، وتتسق مع خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأهيل ودعم الشباب في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والرياضية والسياسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو العينين: أشرف صبحي قدم الكثير للشباب.. وأعلى صورة الرياضة المصرية| فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.