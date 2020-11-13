أرنولد يتغنى بمحمد صلاح ويصنفه كأفضل اللاعبين الذين جاورهم

تغنى ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح كأحد أفضل اللاعبين الذين جاوروه في مسيرته.وقال أرنولد في تصريحات لموقع " جول " العالمي:"الطريقة التي يمكنه بها الحفاظ على الكرة واختراق المدافعين بجسده.. إنه ليس قويًا فحسب ، بل إنه سريع كالبرق أيضًا."
وسجل محمد صلاح 8 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليج.
ويستعد محمد صلاح رفقة المنتخب الوطني، لمواجهة المنتخب التوجولي، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، غدًا السبت.
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