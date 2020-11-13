مايسترو.. شيكابالا يرتدي قميص النني في نادي الزمالك| شاهد

ظهر محمود عبد الرزاق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك اليوم الجمعة، بقميص محمد النني لاعب نادي ارسنال الإنجليزي، وذلك في مقر نادي القلعة البيضاء.

ونشر شيكابالا صورتين بقميص النني مع ناديه ارسنال في مقر نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع " إنستجرام" معلقًا:" مايسترو"

ويستعد نادي الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة نظيره النادي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري.

كما يستعد النني مع منتخبنا الوطني لمواجهة منتخب توجو، غدًا السبت، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، والتي ستقام عام 2022.