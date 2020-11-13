نبيل معلول يطرد عمر خربين من معسكر منتخب سوريا

قرر المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم، التونسي نبيل معلول، طرد نجم هجوم "نسور قاسيون"، عمر خربين، من معسكر المنتخب، وذلك قبيل مواجهة أوزبكستان الودية أمس الخميس.

واستبعد خربين، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي الهلال السعودي، بداية من قائمة مباراة أوزبكستان، قبل أن يعلن معلول طرده من المعسكر برمته، قبيل اللقاء الذي فاز به "نسور قاسيون" على أوزبكستان بهدف نظيف سجله محمود المواس.

وقال مدير منتخب سوريا، عساف خليفة، أثناء استضافته في برنامج "90 دقيقة"، إن قرار معلول باستبعاد خربين عن مباراة سوريا وأوزبكستان، كان بسبب محاولات اللاعب التدخل في الأمور الفنية والاختيارات التي تخص المدير الفني وحده.

وتابع عساف تصريحاته قائلا: "سيبقى خربين أحد نجومنا الكبار، ولا يمكن تجاهل قيمته الفنية وما قدمه للكرة السورية خلال السنوات الماضية، لكن قرار المدير الفني باستبعاده عن معسكر منتخبنا في الإمارات جاء بسبب محاولته التدخل في القرارات الفنية قبل مباراة أوزبكستان".

وأكمل: "خربين يمر بظروف صعبة في مسيرته الاحترافية مؤخرا، وعلينا احتواءه، ولكن في الوقت ذاته لا بد من احترام قرارات المدير الفني والتزام كل لاعب بالحالة الانضباطية التامة داخل وخارج المستطيل الأخضر، لما فيه مصلحة منتخبنا الوطني".

وخاض خربين البالغ عمره 26 عاما، مع منتخب سوريا، 45 مباراة دولية، سجل خلالها 18 هدفا منذ مشاركته الأولى مع المنتخب في 2012.

المصدر: وكالات