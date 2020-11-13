مصطفى محمد يقفز ورمضان صبحي يتصدر.. ترتيب اللاعبين من حيث القيمة التسويقية

رصد موقع ترانسفير ماركت المختص بالقيمة التسويقية للاعبي العالم، قائمة لترتيب اللاعبين الأغلى في الدوري المصري من حيث القيمة التسويقية.

شهدت القائمة قفز سعر مصطفى محمد من 1.55 إلى 2.5 مليون يورو، بعدما سجل 11 هدفًا في الدوري وخمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا، بينما تواجد رمضان صبحي في الصدارة.

وجاءت ترتيب القائمة من حيث الناحية التسويقية كالتالي:.

1- رمضان صبحي "بيراميدز" 3 مليون يورو. 2- مصطفى محمد "الزمالك" 2.5 مليون يورو. 2- محمد الشناوي "الأهلي" - 2.5 مليون يورو. 2- فرجاني ساسي "الزمالك" 2.5 مليون يورو. 5- أشرف بنشرقي "الزمالك" 2 مليون يورو. 6- عبدالله السعيد "بيراميدز" 1.6 مليون يورو. 7- محمود علاء "الزمالك" 1.5 مليون يورو. 7- إريك تراوري "بيراميدز" - 1.5 مليون يورو. 7- جونيور أجايي "الأهلي" 1.5 مليون يورو. 7- محمد مجدي أفشة "الأهلي" 1.5 مليون يورو. 7- عمرو السولية "الأهلي" 1.5 مليون يورو. 7- أليو ديانج "الأهلي" 1.5 مليون يورو. 7- علي معلول "الأهلي" 1.5 مليون يورو. 7- ويلفريد كانون "بيراميدز" 1.5 مليون يورو.

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