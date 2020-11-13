مكافأة ولاء.. برشلونة يجهز 33 مليون يورو لـ ميسي

وذكرت شبكة " ESPN" العالمية: "أن برشلونة يجب أن يدفع لميسي مكافأة ولاء قدرها 33 مليون يورو الصيف المقبل، كجزء من العقد الذي تم توقيعه في عام 2017.
وأضافت الشبكة، وأن قيمة مكافأة الولاء 66 مليون يورو، حصل ميسي على نصف قيمتها في شهر فبراير الماضي، ويستعد لاستلام النصف الآخر عقب انتهاء الموسم الجاري.
يذكر أن عقد ميسي ينتهي مع برشلونة في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي ناد خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع إلى إدارة البلوجرانا.
وشارك ميسي مع برشلونة في 10 مباريات مع فريق برشلونة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 آخرين.
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