إعلامي تونسي يكشف موقف يوسف المساكني من الانضمام إلى المصري

كشف الإعلامي التونسي محمد هيدي موقف مواطنه يوسف المساكني لاعب الترجي التونسي الحالي، من الانضمام إلى المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال محمد هيدي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": انتقال يوسف المساكني إلى المصري خلال الصيف الحالي أمر شبه مستحيل".
وتابع:" مع كامل احترامي وتقديري للنادي المصري، لكن الأولوية للمساكني هي العودة إلى الترجي حال مغادرة الدحيل، أو أندية القمة في مصر مثل الأهلي والزمالك.
كان نادي المصري أكد خلال الأيام الماضية على وجود مفاوضات مع يوسف المساكني.
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا مد القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الحالي، بسبب تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت الفترة الماضية توافد العديد من نجوم منتخب تونس على الدوري المصري، وذلك بعد التألق الكبير لـ فرجاني ساسي مع الزمالك، وعلي معلول مع الأهلي.
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