وقال محمد هيدي في تصريحات لـ " دوت الخليج": صفقة انتقال أمين بن عمر إلى بيراميدز شبه محسومة، واللاعب سيصل القاهرة، عقب انتهاء الأسبوع القادم لتوقيع العقود.
وأضاف:" أمين بن عمر تنازل عن باقي مسحقاته لدى نادي النجم الساحلي، من أجل إتمام انتقاله إلى بيراميدز.
يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا مد القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الحالي، بسبب تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت الفترة الماضية توافد العديد من نجوم منتخب تونس على الدوري المصري، وذلك بعد التألق الكبير لـ فرجاني ساسي مع الزمالك، وعلي معلول مع الأهلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. تعرف على موعد وصول أمين بن عمر للتوقيع لـ بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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