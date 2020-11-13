خاص.. تعرف على موعد وصول أمين بن عمر للتوقيع لـ بيراميدز

كشف الإعلامي التونسي محمد هيدي، عن موعد وصول محمد أمين بن عمر لاعب فريق النجم الساحلي إلى القاهرة، للتوقيع على عقود انضمامه إلى بيراميدز.

وقال محمد هيدي في تصريحات لـ " دوت الخليج": صفقة انتقال أمين بن عمر إلى بيراميدز شبه محسومة، واللاعب سيصل القاهرة، عقب انتهاء الأسبوع القادم لتوقيع العقود.

وأضاف:" أمين بن عمر تنازل عن باقي مسحقاته لدى نادي النجم الساحلي، من أجل إتمام انتقاله إلى بيراميدز.