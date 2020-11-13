بعد إصابة صلاح بـ كورونا.. تعرف على نتيجة مسحة لاعبي المنتخب

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول ..إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين. ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. أظهرت المسحة الطبية التي أجريت لـ بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم سلبية جميع الفحوصات للاعبين باستثناء مسحة محمد صلاح جناح نادي ليفربول، والذي لم تظهر عليه أي أعراض.

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