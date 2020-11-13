تظاهرة دعم ومحبة من رواد تويتر لـ محمد صلاح بعد إصابته بـ كورونا

تصدر هاشتاج "محمد صلاح" قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تضامنا ودعما للدولي محمدصلاح، لاعب ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وتمنى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشفاء العاجل لـ محمد صلاح، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" وكانت التعليقات كالتالي: ‏ستعود أقوى يا صلاح ????راواغ الكروونا كما راوغت الساحرة المستديرة نتمنى الشفاء العاجل للأسطورة محمد صلاح والعودة سريعًا بعد الإصابة بفيروس كورونا" : "‏يارب العالمين ???? أشفي عبدك محمد صلاح شفاء لا يغادر سقما وابعدعنه السوء أنه سبب من أسبابك في فرحه كثير من المصريين" : "‏باذن الله انت الشافي العافي للجميع .. نتمني الشفاء لنجمنا محمد صلاح ????????.



أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

