كورونا يبعد محمد صلاح عن مواجهتي توجو في أمم إفريقيا

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا حيث جاءت مسحته إيجابية، رغم انه لايعاني من اَي أعراض.

فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول.

إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

وسيقوم محمد صلاح بعمل مسحة طبية ثانية قبل السفر لمواجهة توجو في المباراة الثانية ، والأغلب غيابه عن مباراتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي يومي 14 ، 17 من شهر نوفبر الجاري ، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية .