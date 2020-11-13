ديروط يضم هداف القسم الرابع لمدة موسمين

نجح مسؤولو مجلس إدارة نادي ديروط من إتمام التعاقد مع خالد أحمد محمود مهاجم نادي الرحلات ،لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. ووقع خالد أحمد علي عقود إنضمامه لصفوف ديروط لمدة موسمين بعد دفع مقابل مالي 20 ألف جنيه بحضور محمد صديق المدير الفنى للفريق وحربي توفيق مدب الفريق. يذكر أن خالد أحمد محمود قدم موسما ولا أروع مع فريق الرحلات بالقسم الرابع وأستطاع تسجيل ٢٧ هدف ليكون سببا أساسيا في صعود نادي الرحلات من القسم الرابع إلي القسم الثالث بمجموعة الصعيد . وكان قد أعلن مسئولي مجلس إدارة نادى ديروط الرياضى برئاسة محمد صلاح تعيين جهاز فني جديد لقيادة الفريق بالموسم الجديد، وذلك بعد رحيل أحمد الكأس المدير الفني للفريق والذي تقدم باعتذاره عن استكمال المشوار مع الفريق بدورى القسم الثانى.

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