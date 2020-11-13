كابوس جديد وزفاف شقيقه المدمر.. الصحف الإنجليزية تهاجم محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على خبر إصابة النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، أثناء التواجد في معسكر لمنتخب بلاده.

وأعلن الإتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ثم مسح الخبر وأشار إلى أن هناك 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوجو مصابون بفيروس كورونا.

ويستعرض دوت الخليج أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية على إصابة صلاح:.

- ديلي ميل

" إصابة صلاح بعد زفاف شقيقه مدمرة لليفربول" هكذا عنونت صحيفة ديلي ميل خبر إصابة صلاح بفيروس كورونا.

واشارت الصحيفة إلى أن اللاعب حضر زفاف شقيقه قبل أيام مما أصيب بفيروس كورونا واصبح مدمرا بالنسبة لليفربول ، كما نشرت الصحيفة العديد من صور الزفاف وأبرزت تواجد محمود حسن تريزيجيه.

- ذا صن

" إصابة صلاح بعد حضوره فرح شقيقه".. هكذا عنونت صحيفة ذا صن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

واشارت الصحيفة إلى أن الإصابة تحمل صدمة لفريق ليفربول مما تعني غيابه عن بعض مبارايات الفريق.

- ديلي ستار

" كابوس لليفربول" هكذا عنونت صحيفة ديللي ستار خبر إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد وأشارت إلى أن فريق ليفربول يعاني من نقص شديد بعد إصابة جوميز وفان دايك مما يؤثر على مستوى الفريق بغياب أحد العناصر الأساسية.

- ميرور

" كلوب يتلقى ضربة جديدة" هكذا جاء عنوان صحيفة ميرور الإنجليزية عقب إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا ، ونشرت الصحيفة بيان اتحاد الكرة المصري الذي أكد أن اللاعب لم يشعر بأي أعراض، وأنه يخضع حاليًا للعزل في غرفته بفندق إقامة المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره المنتخب التوجولي غدًا ، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كاس الأمم الأفريقية.