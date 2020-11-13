الاتحاد الإفريقي يقرر إبعاد أحمد أحمد من رئاسة الكاف | تفاصيل

وقال البيان: " إبعاد أحمد أحمد رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن الملفات الإدارية في الفترة المقبلة نظرًا لأسباب صحية".
وتابع: "سيتولى الكونغولي كونستاي أوماري مهام إدارة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الحالية حتى يوم 30 من نوفمبر الجاري".
واختتم: " أن إسناد مهمة الإدارة لنائب أحمد أحمد يأتي وفقًا للمادة 24 في الفقرة الثامنة والتي تنص على تولي نائب الرئيس المهام في حالة عدم إتاحة الرئيس لفترة مؤقتة".
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