أسوان يستعد للموسم الجديد بـ 3 وديات

استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان برئاسة سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ،علي خوض 3 مباريات ودية إستعداد للموسم الجديد بالدورى الممتاز .
وقرر الشيشينى خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق بالمركز الأوليمبي طبقا لرؤية الجهاز الفنى للإطمئنان علي جاهزية الصفقات الجديدة المنضمة حديثا لصفوف الفريق .
كما قرر خوض المواجهة الودية الأولي أمام فريق النجوم يوم الأحد 15 نوفمبر ،والمواجهة الثانية أمام فريق الجونة الجمعة 20 نوفمبر ،علي أن يختتم الفريق المواجهات أمام الإنتاج الحربي يوم الأثنين 23 نوفمبر .
يذكر أن مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان تعاقدوا مع العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم :اللاعب محمد العشرى مدافع طنطا ، واللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوستة"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب ، وطه عادل مدافع نادي مصر ، وأحمد أيمن ظهير نادي النجوم علي سبيل الإعارة لمدة عام ، وتجديد تعاقد مهاجم الفريق أحمد عبد الظاهر ، وخالد وليد حارس مرمى وادي دجلة ، وأحمد سعيد أوكا ،لاعب وسط مهاجم فريق طنطا ، وأحمد سالم صافى لاعب نادي طنطا ،ومحمد رجب قلب دفاع إنبي ،عبدالوهاب إسماعيل ظهير أيسر المقاولون ، خالد بسيونى وسط مدافع إنبي ،وأحمد خالد وسط مهاجم إنبي ،وعمرو ناصر مهاجم إنبي .
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