رحيل راموس يثير الجدل.. و ريال مدريد يؤمن نفسه بـ"هدف" برشلونة

لا يزال الحديث بشأن رحيل المدافع سيرجيو راموس عن صفوف نادي ريال مدريد، يثير الجدل في العاصمة الإسبانية، خاصة أن مفاوضات التجديد بين الطرفين، لم تشهد أي تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة.

وراموس لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع إدارة النادي الملكي، بشأن تجديد العقد الذي ينتهي صيف 2021، أي بنهاية منافسات الموسم الجاري، بسسب سياسة العام الواحد، حيث يصر الرئيس فلورنتينو بيريز على تمديد عقود اللاعبين أكبر من 30 عامًا، لموسم واحد فقط لا أكثر، بينما يطلب راموس الحصول على موسمين.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع إيريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، الذي يظهر اسمه على طاولة مفاوضات برشلونة.

الصحيفة أبرزت أن اللاعب الذي بصدد مغادرة مانشستر سيتي بصفة رسمية خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، يبرز اسمه ضمن المطلوبين في النادي الكاتالوني، خاصة مع تصريح اللاعب نفسه في وقت سابق أنه يحلم بالعودة إلى فريقه السابق، إذ تدرج جارسيا في فئات برشلونة السنية.