سعد سمير يدعم محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا: ألف سلامة يا عالمي

دَعَمَ سعد سمير، لاعب النادي الاهلي ، محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى؛ عقب إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت المسحة الأولى إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وكتب سعد سمير عبر حسابه علي "تويتر": "‏الف سلامة عليك يا عالمي ❤️ وان شاء الله ترجع اسرع واقوي ‎@MoSalah"

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني اَي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة.